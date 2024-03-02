Офіцери обговорювали, скільки далекобійних ракет німецького виробництва потрібно для того, щоб уразити Кримський міст.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність аудіозапису розмови німецьких офіцерів про ймовірну атаку на Кримський міст.

Як повідомляє DPA, Шольц назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який учора опублікували російські пропагандисти.

Канцлер пообіцяв швидко надати роз’яснення після публікації запису розмови офіцерів ВПС Німеччини. За його словами, це "велика проблема".

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"З цієї причини зараз це з'ясовується дуже ретельно, дуже інтенсивно та дуже швидко. Це теж необхідно", - сказав Шольц під час візиту до Ватикану, відповідаючи на запитання про можливу репутаційну шкоду для країни.

"Злита" розмова німецьких офіцерів

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські пропагандисти опублікували аудіо розмови німецьких офіцерів. Вони обговорювали зокрема ворожі цілі, які Україна могла б теоретично знищити за допомогою ракет Taurus. Серед них йдеться й про стратегічно-важливий для російських окупантів Кримський міст.

Також вони зазначали, що загалом можна передати Україні 100 таких ракет у два транші, тобто по 50. Німецькі офіцери начебто наголошували, що "міст на сході важко дістати", тому для цього "може знадобитися не десять і навіть не двадцять ракет".

Як повідомляв Spiegel, записи військовослужбовців Бундесверу, які обговорюють ураження російських цілей за допомогою далекобійних ракет Taurus німецького виробництва, ймовірно, є справжніми. Судячи з усього, це був запис перехопленої телефонної конференції.

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