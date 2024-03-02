Під час розмови німецькі офіцери обговорювали можливість розміщення крилатих ракет в Україні.

Записи військовослужбовців Бундесверу, які обговорюють ураження російських цілей за допомогою далекобійних ракет Taurus німецького виробництва, ймовірно, є справжніми. Про це пише видання Spiegel із посиланням на експертів. Судячи з усього, це був запис перехопленої телефонної конференції.

Наразі секретна служба Бундесверу MAD розслідує, чи справді могли прослуховувати військових.

Крім того, під час зустрічі німецькі офіцери були дуже необережними, адже використовували легку для прослуховування платформу WebEx.

Відео дня

"З огляду на вибухонебезпечний характер тем, в цьому випадку слід було використовувати зашифровану лінію. І не виключено, що інцидент матиме ескалацію. Адже WebEx регулярно використовується німецькими збройними силами та міністерством оборони. Вирішальне питання зараз: чи могли російські агентства отримати доступ до ще більшого обсягу внутрішньої інформації? Це було б катастрофою, особливо в нинішній ситуації", - наголосив журналіст Маттіас Гебауер.

Про що говорили німецькі офіцери під час розмови

Під час розмови, яку начебто перехопили росіяни, офіцери обговорювали зокрема ворожі цілі, які Україна могла б теоретично знищити за допомогою ракет Taurus. Серед них йдеться й про стратегічно-важливий для російських окупантів Кримський міст, пише DW.

Також вони зазначали, що загалом можна передати Україні 100 таких ракет у два транші, тобто по 50.

Німецькі офіцери начебто наголошували, що "міст на сході важко дістати", тому для цього "може знадобитися не десять і навіть не двадцять ракет".

Проте військові Бундесверу, ймовірно, додали, що якщо все ж Taurus передадуть Києву, то ракети зможуть застосувати лише через вісім місяців, адже необхідно забрати можливість "помилкового застосування".

Далекобійні ракети Taurus для України

Водночас Шольц заявив, що не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus, адже за допомогою них можна завдавати ударів по Москві, проте російська пропаганда все одно намагається використати цей запис.

"Поведінка Шольца показала, що з погляду безпеки Європи він не та людина, на не тій роботі і не в той час", - заявив колишній міністр оборони Бен Воллес газеті Evening Standard.

Зазначимо, що Taurus - це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, яка призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених цілей.

Відомо, що ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadows, їхні характеристики є дуже схожими. Їх можна використовувати дуже гнучко, проте Taurus має дещо більший діапазон.

Максимальна дальність польоту ракет складає 500 км, проте версії, які йдуть на експорт мають значно меншу відстань польоту, а саме від 300 до 400 км.

Вас також можуть зацікавити новини: