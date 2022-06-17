Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж може подати апеляцію на це рішення протягом двох тижнів.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател схвалила екстрадицію засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа в США, де йому загрожує кримінальне переслідування.

Американська влада пред'явила Ассанжу звинувачення з 18 пунктів. У їх число входять звинувачення в шпигунстві, пов'язані з публікацією WikiLeaks величезного масиву конфіденційних військових документів і дипломатичних депеш, передає Reuters.

За заявами Вашингтона, ці дії поставили під загрозу життя людей,

"У цій справі суди Сполученого Королівства не визнали, що екстрадиція Ассанжа була б репресивною, несправедливою або стала б зловживанням правом", – йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Великобританії.

"Вони також не визнали, що екстрадиція буде несумісна з його правами, включаючи право на справедливий суд і свободу вираження думок, – наголошується в заяві. - [Вони визнали], що в США з ним будуть поводитися належним чином, в тому числі в тому, що стосується його здоров'я".

Рішення Пател, проте, не означає закінчення юридичної боротьби Ассанжа з його обвинувачами, яка триває більше десяти років.

Він все ще може подати апеляцію до Високого суду Лондона і, зрештою, передати свою справу на розгляд Верховного Суду Сполученого Королівства. Однак якщо апеляція буде відхилена, Ассанж повинен бути екстрадований протягом 28 днів.

Як повідомляв УНІАН, WikiLeaks вперше став відомий в 2010 році, коли опублікував відеозапис американських військових, що показує атаку вертольотів Apache в Багдаді в 2007 році. Потім він опублікував сотні тисяч секретних файлів і дипломатичних телеграм, що стало найбільшим порушенням безпеки такого роду у військовій історії США.

Прокуратура США і представники західних спецслужб вважають Ассанжа ворогом держави, дії якого поставили під загрозу життя агентів, названих в матеріалі, що просочився.

Вас також можуть зацікавити новини: