Стармер зазначив, що не хоче "забігати вперед" у цьому питанні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що війна з Росією пов'язана не тільки з "суверенітетом України", а й із впливом на Велику Британію.

Він дав інтерв'ю Sky News під час несподіваного візиту в Україну в четвер - його першого візиту після переконливої перемоги його партії на виборах шість місяців тому.

Зазначається, що метою поїздки було обговорення наступних кроків для України, оскільки ситуація стала більш невизначеною після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді.

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Стармер сказав, що не хоче "забігати наперед", але запевнив, що Велика Британія відіграватиме свою "повну роль" у будь-яких мирних переговорах - зокрема шляхом розгортання британських військ для підтримання миру.

На запитання, чи готовий він зробити це, прем'єр-міністр відповів:

"Ну, я не хочу забігати наперед, але я дав зрозуміти, що ми відіграватимемо свою повну роль - тому що йдеться не тільки про суверенітет в Україні. Йдеться про те, який вплив це матиме на Сполучене Королівство і наші цінності, нашу свободу, нашу демократію. Тому що якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це впливатиме на всіх нас дуже, дуже довго".

Після прибуття в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у небі над президентським палацом був збитий російський безпілотник.

Стармер сказав, що загроза безпілотника була "нагадуванням про те, з чим Україна стикається щодня", і що війна була викликана "російською агресією".

Можливість введення миротворців в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон розглядають ідею відправки британських і французьких солдатів в Україну як миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни. Про це повідомляло видання The Telegraph.

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