Британія та Франція обговорюють відправку миротворців в Україну, - The Telegraph

Президент Франції підтримує цей підхід і вже обговорював його з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон розглядають ідею відправки британських та французьких солдатів до України як миротворчої місії після потенційної угоди про припинення війни, пише The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Президент Франції підтримує цей підхід і вже обговорював його з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Хоча представники Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечують, що ця тема порушувалась під час зустрічі в Чекерсі минулого тижня, подробиці переговорів залишаються закритими.

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Одне з джерел у британському уряді заявило:

"Є проблеми щодо того, що ми можемо підтримати, що ми хотіли б підтримати, і ширше питання про загрозу, під якою можуть перебувати ці війська, і чи є це ескалацією".

Пропозиція виникла на фоні дискусій європейських лідерів про підтримку України на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який наполягає на мирній угоді між Києвом та Москвою.

Перспективи миротворчої місії

У Вашингтоні, Лондоні та Парижі розглядаються різні сценарії. Зокрема, однією з ідей є розміщення західних військ уздовж кордону між Україною та Росією, щоб створити демілітаризовану буферну зону.

Президент Франції запропонував, щоб європейські країни відіграли ключову роль у цьому процесі. Під час розмови з Володимиром Зеленським він наголосив: "Ми домовилися тісно співпрацювати з ключовими союзниками щодо досягнення миру та розробки ефективних гарантій безпеки".

Однак, у Великій Британії поки що остаточне рішення не ухвалено. Британські урядовці попереджають:

"Ми трохи випереджаємо себе. Ми ще не там".

Будь-яке розгортання військ може викликати різку реакцію з боку Росії та збільшити навантаження на оборонний бюджет Великої Британії. Крім того, це може бути сприйнято як ескалація конфлікту, чого уряди країн НАТО намагаються уникати.

Можливе введення миротворчий військ в Україну: останні новини

Як повідомляв раніше УІНАН, Конституція України дозволяє ухвалити рішення щодо направлення на територію нашої країни іноземних військових формувань, які можуть виконувати функцію миротворчих. Народний депутат Федір Веніславський пояснив, як їх можна допустити сюди.

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер з Християнсько-демократичного союзу вважає, що Німеччина має втрутитися в ситуацію в Україні у відповідний час "з добре оснащеними військами".

Більшість громадян Німеччини підтримали ідею миротворчої місії в Україні. 56% громадян - за ідею розгортання міжнародної миротворчої місії в Україні у разі припинення вогню. 19% опитаних виступили принципово проти відправки миротворців, 25% - не визначились з цього питання.

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