Віцепрезидент США також наголосив, що Європі треба активізуватися, аби забезпечити власний захист на континенті.

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне прийти до "розумного врегулювання" у війні Росії проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Адміністрація Трампа дуже занепокоєна європейською безпекою, і вірить, що ми можемо дійти до розумного урегулювання між Росією і Україною. І ми також віримо, це важливо, щоби Європа у найближчі роки активізувалася значним чином, аби забезпечити свій власний захист", - наголосив Венс.

При цьому, як підкреслив віцепрезидент США, найбільше він стурбований не цим.

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"Загроза, яка мене найбільше непокоїть відносно Європи - це не Росія, не Китай, це не якийсь інший зовнішній гравець. Мене турбує загроза зсередини - відхід Європи від її деяких найбільш фундаментальних цінностей. Цінностей, спільних із Сполученими Штатами", - заявив Венс.

Він сказав, що треба більше робити для демократичних цінностей, ніж говорити.

"Ми маємо жити ними", - додав Венс.

За його словами, Трамп вважає, що "європейські друзі мають відігравати більшу роль у майбутньому цього континенту".

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з російським диктатором Путіним почати переговори про припинення війни і при цьому запевнив, що продовжить допомагати Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

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