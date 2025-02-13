Відповідаючи на запитання про те, чи доведеться Україні поступатися територіями, Трамп відповів: "Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити".

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з російським диктатором Путіним почати переговори про припинення війни і при цьому запевнив, що продовжить допомагати Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

"Ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але Путін зараз хоче миру", – сказав Трамп, пише Голос Америки.

Після телефонних розмов з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, Трамп сказав, що дата зустрічі з очільником Кремля ще не визначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

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"Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимось, чи вдасться нам щось зробити. Але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна - це катастрофа, справді жахлива", – висловив свою думку американський президент.

У зв'язку з цим він деталізував, що послухавши Зеленського і Путіна, він зробив висновок, що обоє хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася потім.

"... Думаю, що ми, ймовірно, в якийсь момент досягнемо припинення вогню в недалекому майбутньому", - спрогнозував Трамп.

На запитання про те, чи візьме участь у зустрічі президент України Володимир Зеленський, Трамп відповів: "Спочатку ми матимемо першу зустріч. А потім побачимо, що ми можемо зробити щодо другої зустрічі". Трамп додав, що бачить Зеленського залученим у переговорний процес, але натякнув, що так буде не увесь час, оскільки в Україні потрібно буде провести вибори. "На якомусь етапі також потрібно мати вибори", – додав Трамп.

Він вчергове повторив свою думку про те, що Україна зобовязана укласти мирну угоду і взагалі не повинна була вплутуватися у війну з РФ. "Їм потрібно укласти мир. Їхніх людей вбивають і їм потрібно укласти мир", – відповів Трамп.

Відповідаючи на запитання про те, чи доведеться Україні поступатися територіями, Трамп відповів: "Їм доведеться зробити те, що потрібно зробити".

Також він додав, що в даний час його візит у Київ не планується, але якби його запросили, то він би подумав. "Я б подумав про те, щоб поїхати, не проблема", - прокоментував він.

Переговори з РФ

Трамп заявив, що переговори з РФ про припинення війни в Україні розпочнуться найближчим часом. Він заявив, що контакти будуть організовані між американцями і росіянами, а европейські лідери і українська влада в них участі не братиме.

Крім того, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що таку зустріч вже готовий прийняти Китай.

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