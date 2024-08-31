У країні соцмережу не тільки заблокували, а й ввели систему штрафів за обхід блокування за допомогою VPN.

Верховний суд Бразилії зажадав призупинити негайно і повністю діяльність у країні соцмережі X, яка належить бізнесмену Ілону Маску. Про це повідомляє Associated Press.

У заяві суду йдеться про те, що заборона платформи продовжить діяти доти, доки X не виконає всі судові приписи і не сплатить усі накладені штрафи.

Очікується, що в найближчі 24 години X стане недоступним у Бразилії. Постанову мають виконати бразильські інтернет-провайдери.

Відео дня

У країні соцмережу не тільки заблокували, а й ввели систему штрафів за обхід блокування соцмережі за допомогою VPN.

Для тих, хто спробує обійти обмеження, зокрема через VPN, встановлено щоденний штраф у розмірі близько 9 тис. доларів, пише The New York Times. Суд також постановив, що Apple і Google повинні будуть видалити додаток X зі своїх магазинів протягом п'яти днів.

За даними дослідницької контори Emarketer, соцмережею X хоча б раз на місяць користуються близько 40 млн бразильців, а це приблизно п'ята частина населення.

Проблеми соцмережі X з урядами країн

17 серпня соцмережа X заявила, що закриває офіс у Бразилії - нібито через погрози арештом, які представник компанії отримав від судді Верховного суду Алешандре де Мораеса. Компанія звинуватила владу країни в цензурі. Водночас Х залишився доступний користувачам із Бразилії.

У Європейському Союзі заявили, що мільярдер Ілон Маск перетворив соціальну мережу X на притулок для дезінформації та незаконного контенту. Зокрема Європейська комісія звинуватила X у недотриманні законодавства ЄС про соціальні мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: