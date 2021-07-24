У решті 44 штатах США ще можна не чекати повноліття для одруження.

Американський Нью-Йорк став шостим штатом країни (з 50), який заборонив шлюби за участі неповнолітніх - відтепер одружуватися там можуть тільки громадяни, які досягли 18-річного віку.

Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, який підписав закон про підвищення віку згоди на вступ у шлюб у штаті до 18 років, пише The Washington Post.

За його словами, закон "додатково захистить вразливих дітей від експлуатації", а ще дітям "потрібно дати можливість жити своїм дитинством".

Читайте такожНезаміжні жінки в Саудівській Аравії отримали право жити й подорожувати самостійно

Як пише NBC New York, ще у 2017 році Куомо підписав закон, метою якого було "покласти край дитячим шлюбам у Нью-Йорку". Тоді вік згоди на шлюб підвищили з 14 до 18 років, але закон дозволив 17-річним молодим людям мати право вступати в шлюб за згодою батьків і суду. Експерти критикували це як лазівку, що дозволяє батькам примушувати неповнолітніх до вступу в шлюб.

Зазначимо, більшість штатів дозволяють 16-річним та 17-річним дітям одружуватися, деякі дозволяють 14-річним, а приблизно десять взагалі не мають мінімального віку для шлюбу. І хоча зараз все більше держав намагаються припинити дитячі шлюби, мізерні дані про масштаби проблеми викликають скептицизм до реформ у Сполучених Штатах.

Видання наводить дослідження, проведене організацією Unchained At Last у квітні 2021 року, згідно з яким приблизно 300 тисяч неповнолітніх були законно одружені в США з 2000 по 2018 рік. Деякі з них були у віці до 10 років, майже всім було 16 або 17 років. Більшість були молодими дівчатами, одруженими з дорослими чоловіками в середньому на чотири роки старше.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко