За попередніми даними, після весілля наречений нібито запідозрив наречену у недоброчесності.

У Хорезмській області Узбекистану родичі нареченого влаштували нареченій перевірку на невинність.

Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на UPL.uz.

Інцидент стався ще 7 жовтня в місті Ургенч. Кілька жінок насильно роздягли дівчину і провели перевірку на невинність, знімаючи те, що відбувається на відео. Сам запис потрапив в мережу в кінці листопада.

За попередніми даними, після весілля наречений нібито запідозрив наречену в недоброчесності. Тоді дівчину піддали "експертизі". Попутно наречену ображали і допитували. Однак вітчим дівчини вважає, що все було інсценовано з метою шантажу.

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"Відбувалися незрозумілі речі. Ясно, що все було сплановано заздалегідь. У кого в кишлаку серед ночі виявляться медичні рукавички... і на це очі закриємо. Але, опублікувавши відео в Інтернеті, вони зганьбили всіх хорезмійців. Мені дзвонять навіть з Туреччини, пропонують допомогу", - говорить Нуріддін Рахімов.

За словами вітчима, після весілля його сім'я дізналася, що наречений раніше був судимий за згвалтування. Чоловік також розповів про те, що сторона нареченого вимагала від нього грошей на витрати на весілля, після того, як він не зміг віддати їм гроші, вони опублікували відео у мережі.

За інформацією видання Eltuz.com, громадяни, які знімали відео, затримані. Слідство ведеться щодо дев'яти осіб.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!

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Автор: УНІАН