Зазначимо, що офіційно вирок Трампу оголосять 11 липня.

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс.

На це рішення відреагував чинний президент США Джо Байден. За його словами, "є лише один спосіб утримати Дональда Трампа від Овального кабінету: біля урни (для голосування)".

Водночас у заяві кампанії Байдена наголосили, що вирок показав, що "ніхто не стоїть вище закону", пише CNN.

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"Дональд Трамп завжди помилково вважав, що він ніколи не отримає наслідків за порушення закону заради власної вигоди. Але сьогоднішній вердикт не змінює того факту, що американський народ стикається з простою реальністю. Все ще є лише один спосіб не допустити Дональда Трампа Овального кабінету: біля виборчої урни. Засуджений злочинець чи ні, Трамп буде кандидатом у президенти від Республіканської партії", – написав у заяві Майкл Тайлер, директор із комунікацій кампанії Байдена у 2024 році.

Тайлер наголосив, що загроза "другий термін Трампа означає хаос, позбавлення свобод американців і розпалювання політичного насильства".

Водночас представник офісу адвоката Білого дому Ян Семс сказав: "Ми поважаємо верховенство права і не маємо додаткових коментарів".

Трампа визнали винним у фінансових махінаціях

Як відомо, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації. Тепер Трампу загрожує до чотирьох років увʼязнення.

Відомо, що дебати тривали майже 12 годин. За їх підсумками присяжні визнали Трампа винним по всіх 34 пунктах обвинувачення.

Офіційно вирок Трампу оголосять 11 липня. Яким саме буде покарання – поки невідомо.

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