Оголошення офіційного вироку заплановане на 11 липня.

Суд присяжних у Нью-Йорку визнав екс-президента США Дональда Трампа, який планує поборотися за посаду під час виборів восени цього року, винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє CNN із зали суду. Тепер Трампу загрожує до чотирьох років увʼязнення. Відомо, що дебати тривали майже 12 годин. За їх підсумками присяжні визнали Трампа винним по всіх 34 пунктах обвинувачення.

Яким саме буде покарання для Трампа, наразі невідомо. Оголошення офіційного вироку заплановане на 11 липня.

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Сам екс-президент США винним себе не визнає. Суд він назвав "ганьбою" і "сфальсифікованим процесом".

"Ми не зробили нічого поганого. Я дуже невинна людина", – сказав Трамп після виходу із зали суду.

У вироку він звинувачує чинного президента США і свого головного опонента на майбутніх виборах – Джо Байдена.

"Всю нашу країну зараз фальсифікують. Це було зроблено адміністрацією Байдена, щоб поранити чи завдати шкоди опонентові, політичному опонентові", – наголосив Дональд Трамп.

На рішення присяжних вже відреагував і спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон. Обвинувальний вирок колишньому президенту Дональду Трампу він назвав "ганебним днем ​​в історії Америки".

"Американський народ сприймає це як закон, і вони знають, що це неправильно – і небезпечно. Президент Трамп по праву оскаржить цей абсурдний вирок – і він переможе!" – сказав Джонсон.

Справа Трампа: у чому звинувачують екс-президента США

Колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у фальсифікації звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці. Це сталося за кілька тижнів до президентський виборів 2016 року, за підсумками яких Білий дім очолив саме Трамп.

Прокурори стверджують, що 130 тис. доларів порноактрисі, з якою Трамп нібито мав сексуальний контакт за десять років до того, виплатили, аби не допустити негативних новин про Трампа.

Відомо, що свідками у справі виступали, зокрема колишній видавець таблоїда National Enquirer Девід Пекер (він викуповував негативні історії про Трампа з метою їх приховування), порноактриса Стормі Деніелс, а також його колишній адвокат Майкл Коен, через якого і здійснювалася оплата порнозірці.

Сам Коен раніше визнав себе винним у незаконному фінансуванні виборчої кампанії Трампа та інших пов’язаних із справою звинуваченнях.

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