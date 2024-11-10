Крім Ілона Маска, обраний президент може звернутися до цілої плеяди технарів і мільярдерів, готових забезпечити обіцяний ним "золотий вік".

Під час виступу після перемоги на виборах Дональд Трамп окремо згадав у своїй вдячності мільярдера Ілона Маска, назвавши його "супергенієм", і наголосивши, що США "повинні захищати таких людей". Як пише The Times, водночас представники сектору високих технологій, які раніше залишалися осторонь передвиборчої кампанії, вже поспішили привітати Трампа з перемогою, зокрема, засновник Мета Марк Цукерберг, бос Apple Тім Кук і глава Google Сундар Пічаї.

Як зазначає Times, Ілон Маск - лише один із групи інвесторів, керівників і мільярдерів із Кремнієвої долини, які посядуть головні позиції або в кабінеті Трампа, або як фонові помічники.

Що відомо про можливих прихильників Трампа

Так, крім Маска, обраний президент може звернутися до цілої плеяди технарів, готових забезпечити обіцяний ним "золотий вік". Серед них - Джо Лонсдейл, мільярдер, венчурний капіталіст і співзасновник компанії Palantir, розробника програмного забезпечення для західних шпигунських агентств. Лонсдейл створив і допомагав фінансувати America PAC - організацію, через яку Маск спрямовував гроші на свою передвиборчу кампанію.

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У питаннях зовнішньої політики Трамп може залучити на свій бік ще одного мільярдера-венчурного капіталіста - 52-річного Девіда Сакса - члена "мафії PayPal", групи керівників, які прийшли до влади і величезного багатства після продажу фінтех-гіганта компанії eBay.

Як пише The Times, Сакс є затятим критиком "військово-промислового комплексу" у Вашингтоні. Він виступав за якнайшвидше припинення війни в Україні та умиротворення Володимира Путіна, а також заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан дав би Трампу "чудову пораду".

Крім того, у сфері криптовалют Трамп може залучити Баладжі Шрінівасана, колишнього керівника та інвестора Coinbase, який раніше заявляв, що економіка США "не справжня", і передбачив, що єдиним оплотом проти неминучої фінансової катастрофи буде біткоїн.

Він також запропонував план масштабного публічного розслідування внутрішньої роботи "глибинної держави" - державної бюрократії, яка, як стверджується, таємно маніпулює системою у своїх власних цілях. На думку Шрінівасана, результатом розслідування може стати закриття цілих урядових установ.

Остання фігура, яку може привернути Трамп, - це Палмер Лакі, 32-річний мільярдер, глава стартапу Anduril Industries, який самостійно створює безпілотники і збройові системи зі штучним інтелектом, а потім продає їх Пентагону. Очікується, що він не буде відігравати роль в уряді, але Anduril може стати альтернативою традиційним військовим підрядникам, які покладаються на контракти "витрати плюс", що оплачуються тим більше, чим довше розробляється нова система озброєнь.

Трамп і Маск - що відомо

Ілон Маск активно підтримував Трампа в передвиборчій кампанії. Так, він профінансував Трампа на 120 мільйонів доларів, а також просував його серед своїх підписників на своїй платформі X.

Раніше видання Axios повідомляло, що Маск також брав участь у першій після перемоги на виборах розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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