Під час дзвінка, який тривав 25 хвилин, Трамп заявив, що підтримуватиме Україну.

Президент України Володимир Зеленський розмовляв з обраним президентом США Дональдом Трампом телефоном увечері в середу, незабаром після перемоги республіканця на виборах. Видання Axios опублікувало статтю, у якій два анонімні джерела розповіли, як відбувалася розмова. Журналісти пишуть, що джерела були детально ознайомлені зі змістом бесіди.

Розмова тривала 25 хвилин, і, що несподівано, у ній брав участь також техномагнат Ілон Маск, який активно підтримував Трампа під час передвиборчої кампанії.

Після того як Зеленський привітав Трампа з перемогою, обраний президент відповів, що продовжить підтримувати Україну, але в деталі не заглиблювався.

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Навіть не два, а три джерела сказали, що за відчуттями Зеленського, розмова пройшла добре і не посилила в нього тривожність щодо перемоги Трампа. Як висловився один зі співрозмовників Axios, після бесіди "у Зеленського не залишилося почуття відчаю".

Маск, зі свого боку, теж сказав, що продовжить підтримувати Україну шляхом надання їй доступу до терміналів супутникового зв'язку Starlink. У минулому він висловлювався про це амбівалентно. Коментувати твердження джерел про зміст розмови Маск відмовився.

Зазначається, що Зеленський зустрічався з Трампом у Нью-Йорку у вересні. Відтоді його помічники підтримують зв'язок з оточенням Трампа, який публічно за цей час не раз висловлювався про Україну та її президента критично.

Одне з джерел видання каже, що приватно українські представники чують щось інше. Axios цитує своє джерело.

"Нічого з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватній обстановці, не було тривожним і не змушувало нас відчувати, що розплачуватися за все доведеться саме Україні".

Розмова Зеленського і Трампа

6 листопада Володимир Зеленський під час телефонної розмови привітав висуванця від Республіканської партії Дональда Трампа з історичною та переконливою перемогою на виборах президента США.

Як повідомив Зеленський, цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Президент України підкреслив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом.

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