WP: Поки що перевага у Трампа, але Гарріс все ще має шанс перемогти

Важливими залишаються голоси у семи "хитких" штатах. У двох з них вже переміг Трамп.

Кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, але кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу. Про це йдеться у прогнозі The Washington Post.

"Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, але Гарріс все ще має шанси на перемогу", - йдеться у прогнозі.

Станом на зараз Трамп набирає 247 голосів, а Гарріс – 214. Для перемоги кандидатам необхідно набрати 270. Водночас Трамп вже переміг у двох "хитких" штатах - Північній Кароліні та Джоджії. Залишається підрахувати голоси у п'яти інших "хитких" штатах.

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Водночас WP пише, що республіканці "мають всі шанси контролювати Сенат після завершення всіх перегонів", але й демократи "все ще мають невеликі шанси на перемогу".

Вибори у США - останні новини

Результати президентських виборів у США 2024 року поки що залишаються невизначеними, оскільки підрахунок голосів триває в ключових штатах.

За прогнозами ЗМІ, Республіканець Дональд Трамп лідирує у всіх "хитких" штатах. Голоси у цих семи штатах можуть стати ключовими у цій кампанії.

Камала Гарріс і Дональд Трамп ведуть запеклу боротьбу за 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Серед штатів, які можуть визначити результат виборів, є такі важливі для обох кандидатів штати, як Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин і Аризона. Попередні результати свідчать, що обидва кандидати мають шанси на перемогу, але більшість "хитких" штатів ще не завершили підрахунок​.

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