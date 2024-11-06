Вибори президента США: NYT оцінює ймовірність перемоги Трампа у 88%

Наразі авторитетні ЗМІ оцінюють шанси на перемогу республіканського кандидата у 88%.

Президентські вибори у США вийшли на фінішну пряму. Усі штати, крім Аляски та Гаваїв, закрили свої виборчі дільниці. Проте результати перегонів можуть оголосити впродовж кількох днів.

Як повідомляє New York Times, на виборах президента США кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп наразі здобуває 214 голосів виборників, кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс – 179.

NYT оцінює шанси на перемогу республіканця Дональда Трампа у 88%. Зокрема, наразі Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклагомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі, Айові, Міссурі, Техасі, Канзасі, Монтані, Юті, Аризоні,

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Гарріс здобуває перемогу у штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Мічигані, Нью-Джерсі, Мені, Колорадо, Вісконсині, Небрасці та Вашингтоні.

Вибори у США - що потрібно знати

Американці обирають президента через Колегію виборників. Кожен штат має певну кількість голосів, залежно від чисельності населення. Більшість штатів (крім штатів Мен та Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг в штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості 538 голосів Колегії виборників.

Найбільш запеклою була боротьба кандидатів за голоси у сімох великих штатах: Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.

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