Одному з топпосадовців Трампа загрожує імпічмент після виборів у США, – FP

Причиною є війна в Ірані.

Після проміжних виборів у США міністру оборони країни Піту Гегсету може загрожувати імпічмент, якщо демократи візьмуть більшість. Про це пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що ця перемога дозволить демократам почати наглядові слухання та викликати свідків для надання свідчень щодо ведення Гегсетом війни в Ірані. Посадовця звинувачують у порушенні двох основних законів: Резолюції про воєнні повноваження та Закону про воєнні злочини, який кваліфікує порушення певних міжнародних гуманітарних норм як федеральний злочин.

Республіканець Томас Массі подав резолюцію про імпічмент Гегсета ще у вересні і планує досягнути її підтримки після виборів. Крім війни в Ірані, причиною для резолюції також стали показові страти понад 220 ймовірних наркоторговців у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

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Видання також поспілкувалося з членом Палати представників США Майком Левіном, який підтримує ініціативу про імпічмент Гегсета. Той зокрема заявив, що Гегсет втягнув США у війну без урахування думки суспільства. Також він нагадав про "Signalgate" – скандал щодо того, що військові плани очільника Міноборони США обговорювалися в месенджері. Він також заявив, що вже зараз у Конгресі є значна кількість республіканців, які підтримують усунення Гегсета.

Рішення Гегсета, які також викликали скандал

Раніше видання Kyiv Independent повідомило, що Гегсет особисто затримує передачу Україні партії ракет для Patriot. За даними джерел видання, Гегсет маж на своєму столі контракти на постачання ракет-перехоплювачів Patriot для України, однак він їх не підписує.

Також у США ініціювали розслідування проти Пентагону щодо обмеження роботи Starlink в Україні. Сенатор-демократ Річард Блюменталь написав відповідний лист до американського Міноборони. Він встановив кінцеві терміни, зокрема відповіді на питання мають бути надані до 5 листопада. А брифінг з представниками компанії SpaceX повинен пройти до 12 листопада.

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