Сенатор Блюменталь почав розслідування щодо втрати Україною доступу до Starlink

Обмеження роботи "Старлінк" призвело до зниження здатності українців захищатися від російських атак.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про початок розслідування обставин, за яких Україна втратила критично важливий доступ до системи супутникового зв’язку Пентагону Starshield.

"Пізно ввечері 13 жовтня українські сили втратили критично важливий доступ до Starshield – військової версії мережі Starlink компанії SpaceX – після того, як для них було введено обмеження на швидкість передачі даних", – написав Блюменталь у листі до глави Пентагону Піта Гегсета.

"Цей інцидент порушує нагальні питання щодо того, хто має технічні та юридичні повноваження змінювати параметри роботи цих систем", – додав сенатор.

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Як повідомляє Reuters, Блюменталь є старшим представником Демократичної партії в Постійному підкомітеті Сенату з розслідувань. Він має намір з’ясувати, чи було рішення про зміну умов надання послуг ухвалено за вказівкою Білого дому, Пентагону чи самої SpaceX.

Видання зазначило, що, оскільки Сенат перебуває під контролем республіканців, демократи не мають права примусового виклику свідків або витребування документів. Блюменталь може лише запитувати інформацію та роз’яснення у посадових осіб як усередині, так і за межами урядових структур.

За його словами, те, що сталося, поставило під загрозу українських військових і мирних жителів, а також викликало побоювання щодо того, "хто саме контролює критично важливі ресурси, на придбання яких уряд США витратив мільярди доларів". Зазначається, що Пентагон є найбільшим замовником системи Starshield – військової модифікації сервісу Starlink.

Видання зазначило, що Блюменталь повідомив Гегсету, що сенатський комітет має намір вивчити характер взаємодії уряду з компанією SpaceX та ступінь залежності від її технологій. Він встановив кінцеві терміни: 5 листопада – для відповідей на запитання, що містяться в листі до Гегсета, та 12 листопада – для проведення брифінгу представниками компанії SpaceX, обізнаними щодо обмежень, що стосуються системи Starshield.

Окрім цього запиту, Блюменталь намагається розслідувати низку дій, пов’язаних з адміністрацією президента США Дональда Трампа, зокрема укладення контрактів на будівництво бального залу в Білому домі (орієнтовна вартість – 400 млн доларів) та діяльність криптовалютних фірм, афілійованих із Трампом.

Якщо за підсумками проміжних виборів 3 листопада демократи отримають контроль над Сенатом, Блюменталь, найімовірніше, очолить комітет з розслідувань.

Обмеження роботи Starlink для України

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що компанія SpaceX Ілона Маска обмежила роботу сервісу Starlink, що призвело до ослаблення системи протиповітряної оборони України.

Ця ситуація виникла на тлі тиску з боку адміністрації Трампа, яка закликає Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

16 жовтня стало відомо, що розпорядження про обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку Україна використовує для зв’язку на передовій та керування безпілотниками, надійшло з Білого дому.

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