Трамп вважає, що при підрахунку голосів у США спостерігаються «корупція і шахрайство».

Чинний президент США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на виборах і звинуватив конкурента від демократів Джо Байдена в спробі вкрасти результати виборів в США.

Про це він заявив на прес-конференції в Білому домі, яку вів телеканал Fox News.

"Якщо порахувати законні голоси, я легко виграв. Я вже впевнено переміг у багатьох критично важливих штатах, включаючи перемогу у Флориді, Айові, Індіані, Огайо», - заявив чинний президент США.

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За даними Трампа, він перемагає на виборах з "історично рекордними цифрами". Разом з тим він вважає, що при підрахунку голосів у США спостерігаються «корупція і шахрайство». Зокрема, за його словами, представникам республіканців заборонили доступ до спостереження за процедурою в багатьох спірних штатах. Також він звинуватив їх у спробі вкрасти результати виборів.

«Якщо рахувати і незаконні голоси, вони можуть спробувати вкрасти вибори у нас", - сказав Трамп.

Вибори в США: що відомо

За останніми даними, опублікованими CNN, за кандидата від демократів Джо Байден проголосували 253 виборщики з 270 необхідних для перемоги. Дональд Трамп отримав поки 213 голосів.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: Денис Прядко