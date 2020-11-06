У США завершилося голосування на виборах. Згідно з попередніми результатами виборів, різниця у голосах за кандидатів у президенти Америки — Дональда Трампа та Джо Байдена — мінімальна.
Мапа президентських виборів у США
Мапа: Голос Америки
УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється
Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.
Докладно про виборчу систему США можна дізнатися за посиланням.
Реакції кандидатів
Дональд Трамп, як і його суперник від демократів Джо Байден впевнені у своїй перемозі на цих виборах.
Відповідні повідомлення вони опублікували у своїх Twitter-акаунтах.
«Сьогодні ввечері я зроблю заяву. Велика перемога!» - написав Трамп.
Однак Байден також висловив упевненість у своїй перемозі.
«Ми раді тому місцю, яке займаємо. Ми вважаємо, що йдемо шляхом до перемоги на цих виборах», - написав Байден.
Вибори в США: що відомо
- Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.
- 29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
- У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
- В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
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