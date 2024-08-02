США відмовилися визнавати перемогу чинного президента Мадуро.

США визнали опонента президента Венесуели Ніколаса Мадуро, кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі, всупереч заявам Мадуро про свою перемогу. Про це пише Reuters із посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"З огляду на переважну кількість доказів, Сполученим Штатам і, найголовніше, венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", - ідеться в заяві.

У заяві Блінкена в четвер не містилося погрози нових санкцій щодо Венесуели, але він натякнув на можливі "каральні заходи". Раніше повідомлялося, що Вашингтон розглядає можливість введення нових санкцій після спірних виборів.

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"Ми повністю підтримуємо процес відновлення демократичних норм у Венесуелі і готові розглянути способи його зміцнення спільно з нашими міжнародними партнерами", - сказав Блінкен.

Скандальні вибори у Венесуелі

Виборча комісія Венесуели заявила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро виграв третій термін на посаді, набравши 51% голосів проти 44 відсотків за його опонента Едмундо Гонсалеса Уррутію.

Водночас уряд Венесуели не зміг пояснити, як ці результати було підраховано та перевірено.

Однак опозиція країни стверджує, що за результатами підрахунку близько 90% голосів Гонсалес отримав більш ніж удвічі більше підтримки, ніж чинний президент, що відповідає даним незалежних опитувань, проведених перед виборами.

Згодом тисячі протестувальників у Венесуелі вийшли на вулиці після того, як Ніколас Мадуро оголосив себе президентом. Акції переросли в жорстокі сутички з поліцією та військовими.

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