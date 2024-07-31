Виборча комісія Венесуели заявила, що чинний президент Ніколас Мадуро виграв третій термін.

Європейський Союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не будуть підраховані всі голоси. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Reuters.

Як відомо, виборча комісія Венесуели заявила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро виграв третій термін на посаді, набравши 51% голосів. При цьому екзит-поли вказували на перемогу опозиції.

Тим часом Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі. За інформацією Politico, Боррель заявив, що президентські вибори були "затьмарені численними недоліками та порушеннями".

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"ЄС не зміг виступити єдиним фронтом на спірних виборах у Венесуелі після того, як Угорщина наклала вето на заяву, у якій висловлювалося занепокоєння щодо ймовірних "недоліків і порушень" у голосуванні та закликала до більшої прозорості", - пише видання.

Вибори президента Венесуели

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро був оголошений переможцем президентських виборів у країні 28 липня підконтрольним уряду виборчим органом, який дав йому близько 51 відсотка голосів проти 44 відсотків за його опонента Едмундо Гонсалеса Уррутію.

Водночас уряд Венесуели не зміг пояснити, як ці результати були підраховані та перевірені.

Згодом тисячі протестувальників у Венесуелі вийшли на вулиці після того, як Ніколас Мадуро оголосив себе президентом. Опозиція звинувачує його у фальшуванні підсумків виборів. Акції переросли у жорстокі сутички з поліцією та військовими.

Протестувальники спалювали плакати Мадуро та зносили пам'ятники його попереднику Уго Чавесу.

Як відомо, правитель Росії Володимир Путін використав святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати антизахідну коаліцію.

На параді у Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. При цьому присутніх представників країн було значно більше - 31 держава, серед яких - Азербайджан, Венесуела, В'єтнам, Куба, Лівія, М'янма, Сирія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та країни Південної Африки.

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