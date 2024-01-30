У фінських політиків різна думка про телефонні дзвінки.

Кандидати у президенти Фінляндії сперечалися у прямому ефірі ТБ на предмет того, чи потрібно відповідати на дзвінки російського лідера Володимира Путіна, якщо той захоче привітати їх із перемогою на виборах.

Як повідомляє Yle, колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб та екс-глава МЗС країни Пекка Хаавісто вперше зустрілися у другому турі у студії у понеділок увечері. Вони відповіли на запитання глядачів, і те, що було пов'язане з телефонним дзвінком Путіна, стало одним із приблизно тисячі запитань аудиторії.

Йшлося про те, чи варто піднімати слухавку після закінчення виборів, коли зателефонує президент РФ Путін, щоб привітати когось із фінських кандидатів із перемогою.

Стубб і Хаавісто мають з цього приводу різні думки. Зокрема, Стубб стверджує, що якби такий дзвінок пролунав, то "телефон дзвонив би дуже довго".

"Я б не відповів. Путін може використати це як своєрідну пропаганду. На даний момент у нас немає жодних відносин з Росією", – сказав він.

У свою чергу, Хаавісто заявив, що, незалежно від особистості того, хто телефонує, взяв би слухавку.

"Будь-який раз, коли дзвонить глава держави, ми відповідаємо. Я б не віддав телефон прибиральниці в президентському палаці. Я б відповів і прийняв привітання. Без координації у мене не було б предметної політичної дискусії", - сказав він.

Зазначається, що два фаворити продовжують запеклу боротьбу у другому турі президентських виборів. Стубб отримав 27,2% голосів у першому турі, Хаавісто – 25,8%.

Другий тур президентських виборів Фінляндії пройде 11 лютого між Олександром Стуббом та Пеккою Хаавісто. Дострокове голосування другого туру розпочнеться у середу, 31 січня, та завершиться 6 лютого.

Вибори призидента Фінляндії - головні новини

Кандидат у президенти Фінляндія Алекс Стуб заявив, що його країна не боїться РФ. За його словами, "потрійний замок" - сильна армія, членство в НАТО та угода про оборонне співробітництво зі США - дає можливість не побоюватися провокацій та нападів з боку Росії. Стубб вважає, що зараз Фінляндія знаходиться в одному з найбезпечніших положень, у яких вона була на протязі своєї історії.

Згідно з опитуваннями, Стубб є фаворитом передвиборних перегонів. На другому місці – Пекка Хаавісто.

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