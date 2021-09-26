На сьогоднішніх виборах до Бундестагу в Німеччині Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), який представляє Армін Лашет, і Соціально-демократична партія Німеччини (СДПН) на чолі з Олафом Шольцем отримують приблизно однакову підтримку виборців.
Про це свідчать результати екзитполів, передає Deutsche Welle.
За даними опитувань виборців, обидві партії набирають по 25 відсотків голосів. На третьому місці - партія "Союз-90 /Зелені", яка набрала 15 відсотків голосів.
Попередньо, правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" і Вільна демократична партія (ВДП) набрали по 11 відсотків голосів. За даними екзитполів соціологічної служби Infratest dimap, до парламенту також проходить Ліва партія, за яку проголосували 5 відсотків виборців.
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Вибори в Бундестаг: що відомо
Вибори до німецького парламенту відбуваються за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагаються 47 партій.
Чинний канцлер ФРН Анґела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.
За прогнозами, кількість депутатів у наступному парламенті знову зросте. У нинішньому складі Бундестагу - 709 депутатів, що є рекордною кількістю. Визначена законом мінімальна кількість мандатів - 598.
Виборчі дільниці під час голосування на виборах до Бундестагу працювали 26 вересня з 8:00 ранку. Загалом близько 60,4 мільйона громадян Німеччини мали право проголосувати на цих виборах, з них приблизно 2,8 мільйона - вперше.