Німеччина має намір непохитно бути на стороні України.

Німеччина продовжить підтримувати захист України, незалежно від результату президентських виборів в США. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві.

Бербок заявила, що найкращий захист - це підтримка України.

"Не важливо, як закінчаться вибори в США завтра, але для Німеччини це означає, що ми не маємо до цього прив'язуватися і ми повинні й надалі інвестувати у захист України, тому що ми інвестуємо у наш власний захист в рамках політики оборони", - наголосила Бербок.

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Вона підкреслила, що невідомо, яким буде результат виборів президента США, але треба консолідувати зусилля в контексті міжнародної відповідальності.

"Деякі люди моєї країни сумніваються у необхідності підтримки України, але ще раз наголошую напередодні виборів в США: ми, як Федеральний уряд Німеччини, як найбільша країна Європи знаємо, у чому полягає наша відповідальність - ви не залишаєтесь на одинці. У вас є у всьому світі найміцніші друзі і партнери саме зараз. Ми непохитно стоятимемо на вашому боці доти, поки ви нас потребуватимете, оскільки ви боретеся за нашу свободу в Європі", - наголосила Бербок.

Вона відзначає, що російський диктатор Володимир Путін прагне знищити Україну та забрати мир в українців.

"Якщо ви не зможете себе захищати - це буде кінець свободи. Це буде протилежна сторона миру", - сказала Бербок.

Глава МЗС Німеччини підкреслила, що ніяких переговорів не може бути на основі примусу, бо в Україні визначається, яким може бути мир в Європі і у вільному світі.

"Наскільки б це не було сумно, але Путін не робить жодних ознак, що хоче він домовлятися", - сказала вона.

Світ в очікуванні результатів виборів в США

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. За крісло очільника Білого дому змагаються віце-президентка Камала Гарріс від Демократичної партії та колишній президент Дональд Трамп від республіканців. Соціологічні опитування показують, що кандидати йдуть "нога в ногу" і ніхто не має відчутної переваги.

Наприклад, велике британське опитування показало, що більшість американців підтримують віцепрезидентку США Камалу Гарріс на президентських виборах, а не її опонента - експрезидента Дональда Трампа.

А за кілька днів до того було помітним зростання шансів на перемогу Трампа.

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