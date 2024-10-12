Шанси Гарріс на перемогу знизилися до критичних 51%.

Дональд Трамп почав нарощувати шанси на повернення у Білий дім, тоді як Камала Гарріс втратила майже всю свою перевагу над суперником. Про це пише The Hill.

"Щоб було зрозуміло, Гарріс цілком може стати наступним президентом. Але невелика перевага, яку вона отримала після потужного запуску своєї кандидатури, включно з успішним Національним з’їздом Демократичної партії та потужними дебатами проти Трампа минулого місяця, майже зникла", – пише видання.

Результати опитування, проведеного на замовлення The Hill, станом на п’ятницю вдень показують, що Трамп лідирує у п’яти із семи хитких штатів, які, як вважається, мають ключове значення для визначення переможця. Ще на початку жовтня перевагу мала Гарріс – вона лідирувала у 4 штатах із 7.

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На цій підставі, з урахуванням усіх інших штатів, The ​​Hill наразі оцінює шанси на перемогу Камали Гарріс у 51%, хоча ще наприкінці вересня шанси були 56%.

Видання попереджає, що ці зміни у рейтингах не обов’язково означають реальне зниження шансів демократки на перемогу, адже розрив між кандидатами від початку був не надто великий.

"Зміни на один-два відсотки можуть бути статистичним "шумом", а не реальним доказом руху", – йдеться у публікації.

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Як писав УНІАН, американські виборці більше підтримують Дональда Трампа, аніж Камалу Гарріс, у питаннях, які стосуються воєн в Україні та на Близькому Сході. Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, більше виборців вважають, що Трамп краще проведе країну через обидва конфлікти.

Також ми розповідали, що Камала Гарріс оприлюднила висновок лікарів про стан її здоров'я. За словами оглядачів, таким чином вона сподівається отримати кілька додаткових балів на тлі її суперника Дональда Трампа, якому 78 років. Фактично Гарріс має намір використати прийом самого ж Трампа, який раніше звинувачував нинішнього президента США Джо Байдена у профнепридатності через його вік та стан здоров’я.

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