Переобрання Трампа означає, що і Європейський Союз, і європейська складова НАТО повинні бути посилені і уникати розколів, каже трансатлантичний координатор німецького уряду Міхаель Лінк.

Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США випробує Європу на здатність зберігати солідарність, докладати більше зусиль для розбудови власних збройних сил та захищати свої економічні інтереси. Про це пише The New York Times.

"Друге президентство Трампа може стати для Європи каталізатором для зміцнення своїх позицій перед обличчям більш ненадійної Америки. Але далеко не факт, що континент готовий скористатися цим моментом", – пише видання.

Уряди Франції та Німеччини зараз ослаблені внутрішньополітичними проблемами, а тому сильну європейську відповідь може бути важко сформувати.

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"Перемога Трампа дуже болюча для європейців, оскільки вона ставить перед ними питання, від якого вони намагалися сховатися: "Як нам поводитися зі Сполученими Штатами, які бачать у нас більше конкурента і неприємність, ніж друга, з яким можна працювати?". Він повинен об'єднати Європу, але це не означає, що Європа обов'язково об'єднається", – наголосила Джорджина Райт, заступниця директора з міжнародних досліджень в Інституті Монтеня в Парижі.

Що стосується економіки, то Європейський Союз вже кілька місяців планує, як він буде поводитися з президентом Трампом. Там підготували початкову пропозицію купувати більше американських товарів, щоб спробувати запобігти новим тарифам, і розробили проєкт відповідних тарифів на американські товари, щоб відповісти на випадок, якщо Трамп вдасться до більш протекціоністських дій.

У питанні безпеки ж є занепокоєння щодо того, що президентство Трампа означатиме для України, війни, яку як запевняє Трамп, він може закінчити дуже швидко, а також щодо періодичних погроз Трампа вивести Сполучені Штати з НАТО, адже цього разу в руках республіканця буде більше влади, ніж у попередній термін.

Трамп не раз дорікав НАТО, що деякі країни витрачають на оборону дуже мало, а також заявляв, що Європа має активніше брати участь у підтримці України. Не так давно НАТО почало перебирати на себе функції контактної групи з питань України (Рамштайн) від Сполучених Штатів. Країни НАТО також пообіцяли надати Україні наступного року щонайменше 40 мільярдів євро, або близько 43 мільярдів доларів.

Трансатлантичний координатор німецького уряду Міхаель Лінк заявив, що переобрання Трампа означає, що і Європейський Союз, і європейська складова НАТО повинні бути посилені і уникати розколів:

"Ми не можемо просто пасивно чекати, що зробить Трамп або що зробить Путін".

За його словами, європейці повинні "чітко заявити, чого ми очікуємо від США, що вони повинні виконувати свої зобов'язання в НАТО, і що якщо вони відійдуть від України, то, врешті-решт, це тільки допоможе Китаю. Якщо Росія виграє в Україні, то виграє і Китай".

Існує також занепокоєння щодо демократичних цінностей і верховенства права, а також щодо очевидного захоплення Трампа тими, кого він вважає сильними лідерами. Це диктатор Володимир Путін, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Трамп вважається прапороносцем для таких популістських правоцентристських і правих лідерів Європи, як Орбан, який встановив те, що він називає "неліберальною демократією", а також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Його перемога неминуче надихне їх і заохотить інших дублювати більш націоналістичну і менш ліберальну політику, побудовану на зупинці небажаної міграції та протекціонізмі", – йдеться у матеріалі.

В Європі вже спостерігається зниження підтримки демократичних, ліберальних, прогресивних цінностей і зростання екстремістських партій правого спрямування. Перемога Трампа може послабити згуртованість Європи та її голос, пише видання.

Перемога Трампа на виборах: що пишуть західні медіа

Видання Foreign Policy повідомляє, що підтримка республіканців щодо збільшення витрат на відправлення зброї до Києва знижується, і Трамп, імовірно, виконає свою обіцянку домагатися мирної угоди. Але проблема полягає в тому, що мир, найімовірніше, буде досягнутий на умовах, не вигідних для України.

The Guardian закликає не сподіватися на мирний план Трампа. На думку британських журналістів, республіканець не хоче, аби після укладення миру між Україною та РФ усі говорили, що диктатор Путін зміг задурити йому голову, адже наступний президент США любить, коли його хвалять як сильного лідера. Але перший президентський термін Трамп вже показав, чого насправді варті його дипломатичні таланти – його переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином завершилися нічим.

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