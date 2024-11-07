Журналісти припустили, який вигляд матиме врегулювання в Україні.

Найбільш очевидні зміни, які обраний президент США Дональд Трамп, імовірно, внесе в зовнішню політику, стосуються України. Про це пише видання Foreign Policy.

Зазначається, що підтримка республіканців щодо збільшення витрат на відправлення зброї до Києва знижується, і Трамп, імовірно, виконає свою обіцянку домагатися мирної угоди.

"Проблема в тому, що мир, найімовірніше, буде досягнуто на умовах, які не вигідні Києву. Тепер військові втрати України почали зростати, а практичні бар'єри для подальшої підтримки України - скорочення західних запасів, значна чисельність особового складу України та проблеми з корупцією - зросли. У Трампа є народний мандат на пошук врегулювання, хоча європейці можуть заперечувати", - сказано в статті.

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Журналісти припустили, який вигляд матиме врегулювання в Україні.

"Територіальне питання буде вирішуватися фактами на місцях: недавні успіхи Росії свідчать про те, що для України це буде гірше, ніж було б рік тому. Вторгнення до Курської області може дати українцям деяку перевагу, але тільки якщо їм вдасться її втримати", - пишуть вони.

На їхню думку, потім виникають більш масштабні стратегічні питання. У статті сказано:

"Київ наполягає на тому, що будь-яка мирна угода має включати гарантію безпеки, в ідеалі через НАТО, але Росія навряд чи потерпить це. Незважаючи на те, що українські лідери публічно заявляють, мінімально прийнятна угода для Києва може виглядати скоріше як український суверенітет, можливість озброїтися за допомогою Заходу і економічна інтеграція в Європу".

Зазначається, що Трамп добре підготовлений для тиску на Київ, але він і його радники не повинні плекати ілюзій, що вони можуть змусити Київ сісти за стіл переговорів.

"Можливо, що будь-яка угода, про яку вестимуться переговори, особливо якщо її буде укладено через голови українців, буде політично неприйнятною для уряду Зеленського. Київ може вирішити продовжити боротьбу і замість цього шукати підтримки Європи. Для адміністрації Трампа вибір полягатиме в тому, чи продовжувати підтримувати Україну, чи відступити і перекласти проблему на європейських союзників Вашингтона". - додали журналісти.

Війна в Україні - можливість припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації та руйнування України російськими загарбницькими військами.

Він розповів, що в України вже був досвід режимів припинення вогню з 2014 року, і Росія завжди ці домовленості порушувала. Спочатку була окупація Криму і частини українського Донбасу, яка перейшла в повномасштабне вторгнення.

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