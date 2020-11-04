Перемога в Мічигані дасть кандидату 16 голосів вибірників.

За результатами обробки 94% бюлетенів, кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа в штаті Мічиган, в якому 16 вибірників.

Про це повідомляє Fox News.

Всього кілька годин тому Трамп впевнено йшов попереду. Але за цей час на користь Байдена додалася значна кількість голосів.

Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН