За результатами обробки 94% бюлетенів, кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа в штаті Мічиган, в якому 16 вибірників.
Про це повідомляє Fox News.
Всього кілька годин тому Трамп впевнено йшов попереду. Але за цей час на користь Байдена додалася значна кількість голосів.
Вибори в США: що відомо
- Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.
Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.
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