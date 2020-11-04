За попередніми результатами підрахунку голосів, Джо Байден йде у відрив від чинного президента Дональда Трампа.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп перемагає демократа Джо Байдена у всіх шести ключових штатах, проте Байден все одно випереджає чинного президента.

Про це свідчать дані підрахунку голосів видання Politico.

Трамп виграє у Флориді (29 голосів вибірників) з перевагою в 3%, в Джорджії (16 голосів) з перевагою в 8%, в Айові (6 голосів) з перевагою у 6%, в Північній Кароліні (15 голосів) з перевагою у 2%. У Техасі (38 голосів) його перевага становить 6%, хоча там пораховано 78% бюлетенів, в Огайо (18 голосів) порахували 94% бюлетенів і Трамп лідирує з відривом у 8%.

Попри це, Байден продовжує лідирувати і зберігає шанси на перемогу з незначним відривом.

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Станом на 7:15 за київським часом:

За даними Reuters, Байден набирає 205 голосів, в той час як Трамп - 136.

За даними Associated Press, у Байдена - 223 голоси, у Трампа - 136.

За даними CNN, у Байдена - 205 голосів, у Трампа - 136.

За даними FOX News, у Байдена - 227 голосів, у Трампа - 210.

Нагадаємо, що для перемоги кандидат повинен набрати 270 голосів вибірників.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

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Вибори в США: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів-колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: УНІАН