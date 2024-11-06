Згідно з результатами екзит-полу Edison Research, 44% американських виборців прихильно ставляться до Дональда Трампа, а 48% - до Камали Гарріс.

Дані компанії публікує Reuters. Зазначається, що вони можуть ще серйозно змінитися протягом ночі. Так, 44% виборців по всій країні сказали, що позитивно ставляться до колишнього президента (46% у 2020 році), а 54% - негативно (52% у 2020 році).

48% кажуть про позитивне ставлення до Гарріс (52% казали те саме про Байдена у 2020 році), а 50% - про несприятливе (46% так ставилися до Байдена у 2020 році).

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