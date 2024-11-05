Обговорення майбутніх переговорів може розпочатися в перші місяці наступного року, йдеться в матеріалі.

У разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп може подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну вже завтра – 6 листопада. Водночас обговорення майбутніх переговорів щодо війни в Україні може початися в перші місяці 2025 року.

Такий прогноз подій представив телеканал CNBC. Зазначається, що в Україні уважно стежать за перебігом голосування у Штатах. Адміністрація Трампа і жорстко налаштовані республіканці можуть негативно ставитися до надання Україні більшої військової допомоги, що значно послабить її здатність продовжувати боротьбу з Росією. Однак, цілком імовірно, що навіть дружня до Києва адміністрація на чолі з Камалою Гарріс, яка пообіцяла продовжувати Україну, не зможе переконати американських законодавців надати значно більшу фінансову підтримку.

Вирішальним фактором для України є те, чи домінуватимуть демократи чи республіканці в Конгресі після виборів. Це ключовий фактор у питанні, скільки влади матиме майбутній президент, і якою мірою він зможе підтримати або перешкодити підтримці України.

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Дональд Трамп неодноразово висловлював припущення, що він припинить військову допомогу Києву та говорив, що зупинить війну протягом 24 годин після свого обрання. Аналітики кажуть, що, ймовірно, Трамп розглядає блокування фінансування як спосіб примусово зупинити війну. Його соратник по передвиборчій гонці Джей-Ді Венс виступає проти подальшої допомоги Україні, стверджуючи, що США повинні заохочувати Київ до укладення мирної угоди з Росією і готовності до територіальних поступок.

Незалежно від результатів голосування, аналітики сходяться на думці, що Україну чекає нестабільне майбутнє на тлі зменшення підтримки Заходу і фінансової втоми.

"Майбутні президентські вибори в США є точкою максимальної небезпеки [для України]. Перемога Дональда Трампа може призвести до того, що він зателефонує президенту Росії Володимиру Путіну вже 6 листопада. Будь-який такий дзвінок покладе початок очікуванням врегулювання конфлікту шляхом переговорів, які, можливо, розпочнуться в перші місяці 2025 року", – сказав старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб, аналітичного центру з питань оборони Тім Віллейзі-Вілсі.

За його словами, у будь-якій такій угоді президент України Володимир Зеленський навряд чи зможе домогтися повернення окупованого Росією Криму та захоплених територій Донбасу або отримати репарації за величезні збитки, завдані його країні. Також ймовірно, що врегулювання шляхом переговорів передбачатиме, що російські чиновники не будуть притягнуті до відповідальності за воєнні злочини.

"Ще більшим ударом може стати те, що мирна угода покладе край досягненню святого Грааля для України – майбутнього членства в НАТО", – резюмує видання.

Вибори в США: це варто знати

5 листопада 2024 року у Сполучених Штатах Америки стартували президентські вибори. За посаду 47-го президента країни борються республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс.

Свої голоси вже віддали понад 80 мільйонів осіб. Це більше ніж половина від приблизно 158 мільйонів голосів, відданих на виборах 2020 року.

The Times пише, що Дональд Трамп уже готує судові позови на випадок перемоги Камали Гарріс.

ABC News напередодні виборів опублікувало опитування, згідно з яким ймовірність перемоги кандидата Дональда Трампа становить 53%, а другого кандидата – Камали Гарріс – 47%. При цьому у кількох штатах все ще спостерігалися коливання виборців.

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