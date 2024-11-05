Наразі невідомо, чи ухвалить він подібне рішення.

Деякі члени команди кандидата в президенти США Дональда Трампа порадили йому передчасно оголосити про перемогу, якщо він отримає достатню перевагу у ключових штатах.

Про це пише The Guardian, посилаючись на близьке оточення політика. Радники сказали, що він нічого не втратить, якщо заявить про перемогу, маючи перевагу в кілька сотень тисяч голосів у Пенсильванії. Наразі невідомо, чи дослухається він до їхніх порад.

Водночас навіть найбільш "забіякуваті" союзники колишнього президента, зокрема ексстратег Білого дому Стівен Беннон, радять йому не робити заяв перед сном, щоб потім "не виглядати дурнем".

Відео дня

Видання зазначає, що останніми днями команда Трампа демонструвала впевненість в його перемозі, що підвищило очікування його виборців та створило основу для заяв про "крадіжку виборів" якщо Гарріс переможе. Передчасне оголошення перемоги також може вплинути на ситуацію.

Вибори в США

Як відомо, сьогодні у 50 американських штатах (і окрузі Колумбія) проходять вибори нового президента. Особливо уважно стежать за штатами, які "коливаються" - Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія і Вісконсин.

Згідно із даними RealClearPolitics, наразі колишній американський лідер випереджає Гарріс у більшості таких штатів.

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