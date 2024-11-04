При цьому багато виборців у семи штатах ще вагаються зі своїм рішенням.

На виборах президента США ймовірність перемоги кандидата Дональда Трампа становить 53%, а другого кандидата - Камали Гарріс - 47%.

Такі дані оприлюднило видання ABC News, спираючись на прогнозуючу модель "Проєкт 538", яка враховує соціологічні, економічні та демографічні дані для аналізу можливих результатів виборів, а також соціологічні опитування та їхню достовірність.

Останні дані показують, що Трамп переможе в 53 випадках зі 100, тоді як у Гарріс є шанси на перемогу в 47 випадках. Шанси на те, що президентом США буде обрано когось іншого - мінімальні.

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Видання зазначило, що напередодні президентських виборів, провідні соціологічні контори США почали викладати фінальні опитування, однак і вони не вносять ясності в питання, кому ж американці віддадуть більшість голосів. Річ у тім, що коливання рішення виборців усе ще спостерігаються в семи штатах.

Вибори в США 2024

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Головна боротьба розгорнеться між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.

The New York Times написав, що результат цих виборів визначить майбутнє України, оскільки від голосування залежить майбутній політичний курс країни.

Водночас шанси Дональда Трампа на перемогу на криптовалютній платформі прогнозів Polymarket раптово різко впали і зараз становлять 50/50 з його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс.

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