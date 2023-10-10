Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини інциденту.

У ВМС ЗСУ прокоментували інцидент з вантажним судном, яке у вересні вибухнуло у Чорному морі біля Румунії та екіпаж стверджував, що наскочив на міну.

Відповідну заяву під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" зробив речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. "Хочу прокоментувати, що біля Румунії нібито на міні підірвалося судно. Ця інформація не відповідає дійсності. Зараз тривають слідчі дії щодо того, що саме це був за інцидент. Але однозначно можу сказати - це точно була не протикорабельна міна", - наголосив Плетенчук.

Він сказав, що в акваторії стався якийсь інцидент, у причині його розбирається румунська сторона, триває слідство.

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Також речник прокоментував інформацію британської розвідки про те, що росіяни мінуватимуть входи до портів Одещини.

"Ми моніторимо цю ситуацію. Небезпека пов’язана, в першу чергу, з їхньою (окупантів – УНІАН) манерою мінувати. Це скидання в море дрейфуючих мін, які можуть переміщатися вздовж нашого узбережжя тому, що так течія влаштована, і вони це чудово знають. Та звісно вони в такий спосіб (скидання мін – УНІАН) порушують усі міжнародні конвенції", - сказав Плетенчук.

Він сказав, що в разі мінування єдиною ціллю РФ залишаються цивільні судна, тому що Україна для Росії є конкурентом на агропромисловому ринку. На думку речника, у такий спосіб Росія хоче позбутися України як топвиробника агропродукції.

"Росія так само на цьому ринку присутня, її єдина мета – заблокувати наш експорт. Для України морський експорт складає 90%. Принаймні так було до 24 лютого 2022 року, а море є основним експортно-імпортним каналом нашої країни", - додав Плетенчук.

Вибух судна у морі біля Румунії

20 вересня CNN заявило, що біля Румунії, в акваторії Чорного моря, вибухнуло вантажне судно Seama (прапор Того, західна Африка). Йшлося, що моряків врятовано. За даними румунського морського рятувального агентства MRCC, 12 членів екіпажу Seama було евакуйовано та доставлено для надання медичної допомоги до порту Суліна, неподалік кордону з Україною. Вибух нібито у машинному відділенні Seama стався приблизно за 40 кілометрів (25 миль) від берега. Члени екіпажу запевняли, судно підірвалося на міні.

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