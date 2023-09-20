Дванадцять членів команди врятовано – моряків доставлено на берег.

В акваторії Чорного моря, біля берегів Румунії, підірвалося вантажне судно. Йдеться про судно Seama, яке ходить під прапором Того, західна Африка.

"Екіпаж вантажного судна врятовано у Чорному морі. За даними румунського морського рятувального агентства MRCC, 12 членів екіпажу Seama було евакуйовано та доставлено для надання медичної допомоги до порту Суліна, неподалік кордону з Україною", - йдеться в повідомленні CNN.

Зазначається, що вибух стався приблизно за 40 кілометрів (25 миль) від берега. За попередньою інформацією, вибух стався у машинному відділенні корабля.

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Як стверджують члени екіпажу, судно підірвалося на міні. У той же час, румунська влада заявила, що поки не підтверджує причину вибуху.

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У Чорному морі наразі багато мін. Час від часу протикорабельні міни зриває з якоря та несе течією. Також в акваторії опинилося багато боєприпасів, які потрапили у море через теракт на Каховської ГЕС. У зоні ризику опинилася, в тому Румунія, яка межує з Україною.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у морській акваторії Румунії вже виявлено та знешкоджено кілька морських мін. У серпні одна із них вибухнула на узбережжі, після чого румунська влада посилила контроль за узбережжям.

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