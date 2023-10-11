Локальна магнітуда оцінюється в 1,0.

На фінському узбережжі Балтійського моря, ймовірно, стався вибух в день, коли стало відомо про пошкодження газопроводу Balticconnector.

Про це йдеться у звіті незалежної дослідницької компанії NORSAR, яка спеціалізується на сейсмології та сейсмічному моніторингу.

Так, фінські станції зафіксували ймовірний вибух 8 жовтня о 01:20 за місцевим часом. Його вогнище розташовувалося приблизно в 40 кілометрах від естонського міста Палдіскі. Отримані дані продовжують аналізувати,

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"Локальна магнітуда події оцінюється в 1,0, що значно менше, ніж вибух на газопроводі Nord Stream, зафіксований у вересні 2022 року", - зазначають дослідники.

Вибух на газопроводі Balticconnector: що відомо

8 жовтня фінська мережева компанія з видобутку газу Gasgrid Finland і естонський оператор Elering повідомили про падіння тиску в трубопроводі. Вже наступного дня стало відомо, що його могли пошкодити.

Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що це сталося в результаті зовнішньої дії. При цьому він підкреслив, що висновки робити поки рано. На ремонт газопроводу можуть піти місяці, також це вплине на ціни на газ.

Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що в причетності до пошкодження підозрюють Росію.

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