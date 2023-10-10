Ремонт газопроводу може зайняти місяці.

У вівторок, 10 жовтня, Фінляндія заявила, що підводний газопровід Balticconnector, що сполучає цю країну з Естонією, був пошкоджений.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на брифінгу заявив, що витік газу з фінського газопроводу був спричинений "зовнішньою дією". За його словами, уряд уважно стежить за ситуацією, і розслідування витоку поки на "ранній стадії". "Поки рано робити висновки про те, хто чи що завдало шкоди", – каже він.

Орпо стверджує, що пошкодження не вплинуло на загальне підключення країни до газопроводу. Берегова охорона Фінляндії заявила про "явні пошкодження", спричинені "зовнішнім фактором", не вдаючись до деталей. В уряді зазначили, що ремонт газопроводу може зайняти місяці, і на цьому тлі ціни на газ цієї зими можуть зрости.

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Як пише фінська газета Iltalehti з посиланням на урядові джерела, пошкодження "не було випадковим", і офіційні особи вважають, що за нападом стоїть Росія. Шведське громадське радіо повідомило, посилаючись на джерела в уряді Фінляндії, що трубопровід був пошкоджений, і що пошкодження не виникло природним шляхом.

Реакція НАТО на ймовірну атаку на газопровід

Після того, як стало відомо про атаку, президент Фінляндії Саулі Нійністе розмовляв із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після розмови вони заявили, що Альянс ділиться інформацією та готовий підтримати своїх союзників.

"Причина пошкодження ще не ясна, розслідування триває, Фінляндія співпрацюж з Естонією", – сказав Нійністе.

Balticconnector - що треба знати про газопровід

Balticconnector з'єднує газові мережі двох країн НАТО – Фінляндії та Естонії. Він має довжину 151 км, з яких 77 км проходять під водою в Балтійському морі. Він був введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

В 2022 році, коли Фінляндія на тлі вторгнення РФ до України відмовилася від російського газу, фінська енергетична компанія Gasum оголосила, що буде поставляти природний газ своїм споживачам з інших джерел через трубопровід Balticconnector.

В квітні 2023 року суспільні мовники Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії випустили розслідування, у якому стверджувалося, що російські розвідувальні кораблі, ймовірно, здійснюють підготовку перед диверсією проти енергетичних та інфраструктурних об'єктів у Балтійському і Північному морях.

8 жовтня стало відомо, що у Balticconnector впав тиск і його перекрили. Газогін виявився пошкодженим.

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