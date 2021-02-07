Під уламками будинку, який вибухнув вранці в суботу в Бордо, знайшли тіло 88-річної жінки.
Про це повідомляє BFMTV.
Рятувальники за допомогою собак знайшли тіло жінки під руїнами будівлі. Для його вилучення знадобилося кілька годин.
Відомо також, що у важкому стані госпіталізований 89-річний чоловік, який є чоловіком загиблої. На думку лікарів, його життя під загрозою. За попередніми даними, йому належав гараж, де і стався вибух.
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Нагадаємо, в результаті вибуху будівля поруч обвалилася. Дуже швидко на місце події прибули пожежники та рятувальники. Після прибуття рятувальні служби виявили п'ятьох шокованих і легко поранених людей, яких забрали в безпечне місце.
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