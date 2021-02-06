У суботу, 6 лютого, вранці поблизу центру французького міста Бордо прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sud Ouest.
Вибух стався приблизно о 8.35 на вулиці Борі, що в районі Шартрон. Вибух, імовірно через газ, стався в приватному гаражі.
"Це мене розбудило. Весь мій будинок затремтів, я живу приблизно за 300 метрів", - сказав житель мікрорайону.
В результаті вибуху прилегла будівля обвалилася. Дуже швидко на місце події прибули пожежники і рятувальники. Після прибуття рятувальні служби виявили п’ятьох шокованих та легко поранених людей, яких забрали в безпечне місце. Ще двох мешканців, які мешкають у будівлі, активно розшукують команди пожежників з собаками.
Наразі зберігається ризик обвалу суміжних будівель. Район вибуху повністю оточений поліцією.
#France🇫🇷:- Atleast 3 people injured, 2 other are missing in #Bordeaux building explosion.pic.twitter.com/Sv92xZ3hYD— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) February 6, 2021
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