В Москві підірвали російського генерала та його помічника, - ЗМІ

Здетонував саморобний вибуховий пристрій у під'їзді житлового будинку. Ймовірно, там мешкав генерал.

У Москві підірвали російського генерала. Загинув також його особистий помічник. Про це вранці 17 грудня повідомляють російські пабліки.

За даними "Бази", вибух стався на подвір'ї в Нижегородському районі в Москві о 5 ранку за Києвом. Зазначається, що внаслідок вибуху у найближчих квартирах вибило шибки. На місце виїхали оперативні служби. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє людей.

Через годину у мережі з'явилася інформація про особи загиблих. "База" пише, що внаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ, імені якого не називають, та його помічник.

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"Вибух стався після детонації вибухового пристрою. За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було закладено на виході з під'їзду", - пише канал.

Офіційно ця інформація не підтверджена. SHOT пише, що внаслідок вибуху загинуло "двоє військовослужбовців", не додаючи деталей. За даними каналу, вибухівку могли примотати до ручки електросамокату. Ймовірно, її було приведено в дію дистанційно. Коли двоє чоловіків підійшли до дверей, стався вибух.

За даними SHOT, вибух був такої сили, що з першого по третій поверхи вибило шибки, потріскалося облицювання будинку, уламками побито три автомобілі.

Підриви інших окупантів

Як повідомляв УНІАН, раніше у центрі Донецька підірвали авто начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Саме в цій колонії стався теракт проти полонених бійців ЗСУ.

Повідомляється, що сам Євсюков загинув, а його дружині відірвало ногу, вона в лікарні у важкому стані. Попередньо, під дном машини було закладено пластид — близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

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