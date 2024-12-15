Поразка України вимагатиме від Сполучених Штатів витратити на оборону додаткові 808 мільярдів доларів.

Багато американців стурбовані вартістю допомоги Україні. Однак, як пише оглядач Foreign Affairs Елейн Маккаскер, якщо підрахувати приблизні витрати, яких зазнають США, якщо Росія переможе Україну, а потім розмістить війська вздовж кордону НАТО, то отримана сума "непомірна".

"За нашими розрахунками, поразка України вимагатиме від Сполучених Штатів витратити на оборону на 808 мільярдів доларів більше, ніж закладено в бюджеті протягом наступних п'яти років. Водночас із 2022 року Конгрес виділив Міністерству оборони 112 мільярдів доларів на допомогу Києву... Іншими словами, дозволити Росії перемогти Україну коштуватиме Сполученим Штатам приблизно в сім разів дорожче, ніж запобігти перемозі Росії", - ідеться в статті.

Повна поразка України

Як наголошується в статті, без підтримки США Росія просунеться вперед у 2025 році, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну ППО, що дасть змогу Росії проводити постійні масштабні бомбардування військової та цивільної інфраструктури.

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"Армія країни, найімовірніше, завалиться до кінця того самого року, що дасть змогу Росії захопити Київ, а потім рушити до кордону НАТО", - ідеться у статті.

Після цього, зазначають журналісти, Росія, найімовірніше, відновить бойові частини Росії в Білорусі та на Західній Україні, на кордоні з членами НАТО Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією і до 2030 року Росія знову буде готова атакувати державу НАТО.

"Ресурси України допоможуть Москві загрожувати решті Східної Європи. З українською армією під своїм контролем Кремль матиме сотні тисяч додаткових висококваліфікованих, досвідчених і перевірених у боях солдатів, яких він може змусити служити. Він також може призвати на службу мільйони українців, яких Київ не мобілізував. Крім того, контроль над Україною надасть Росії більше оборонно-промислового потенціалу та економічного потенціалу", - йдеться в статті.

США доведеться нарощувати сили

Щоб стримати Росію в Європі і перемогти її після повалення Києва, збройним силам США знадобилося б близько 270 000 нових військовослужбовців, це додатково обійшлося б США в майже 88 мільярдів доларів.

Крім того, якби Росія вторглася в країну НАТО, вона зробила б усе можливе, щоб перешкодити Сполученим Штатам перекинути туди більше ресурсів. Це означає, що Вашингтону доведеться провести масштабне будівництво укріплень у Європі, що обійдеться приблизно в 31 мільярд доларів.

Загалом Сполученим Штатам буде потрібно загалом на 683 літаки більше, ніж вони планують купити до 2029 року, що обійдеться приблизно в 109 мільярдів доларів, зазначає FA.

Війна в Україні показала, наскільки важливі безпілотні літальні апарати для майбутнього бойових дій. Щоб досягти паритету з Москвою, Вашингтону необхідно буде вкласти значні кошти в безпілотні технології та виробництво і розробку платформ на суму 29 мільярдів доларів.

Сполученим Штатам також буде потрібна краща протиповітряна оборона, вона обійдеться приблизно в 173 мільярди доларів. А також уряду США доведеться витратити додатково 63 мільярди доларів на збільшення потужності промислової бази.

Також Вашингтону також знадобляться кращі морські можливості. На будівництво нових підводних човнів і кораблів доведеться витратити ще приблизно 50 мільярдів доларів.

Сполученим Штатам доведеться витратити близько 185 мільярдів доларів на додаткову підготовку та навчання військ. Їм потрібно буде поліпшити свої запаси запасних частин, що обійдеться майже в 33 мільярди доларів. Сполученим Штатам також знадобляться досконаліша архітектура і системи управління в космічній і кіберсферах, що обійдеться ще більш ніж у 36 мільярдів доларів:

"Складіть усі ці цифри, і вийде 808 мільярдів доларів. Це величезна сума - приблизно дорівнює всьому бюджету Пентагону у 2022 році. І це може бути заниженою оцінкою".

Замість цього, якщо Київ візьме гору над Москвою, Вашингтон зможе скоротити свої розгортання і можливості в Європі. Він, як і раніше, зберігатиме там присутність, але зможе виділяти більше ресурсів і уваги Тихому океану - бажання багатьох президентів США, включно з Дональдом Трампом, ідеться в статті.

Допомога США Україні

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. Американський лідер запевнив, що активно намагається покласти край війні.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко висловив переконання, що Україні вистачить наявних коштів і зброї, щоб протистояти російській агресії до середини 2025 року, навіть якщо допомога від США припиниться.

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