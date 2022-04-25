Керівники "ПМР" готувались до вибуху і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру.

У Тирасполі (невизнане Придністров'я) пролунали вибухи. Українська розвідка опублікувала документ, що свідчить про причетність російських спецслужб до їхньої організації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Вибухи у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" ("ПМР") 25 квітня близько 17:45. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси "Міністерства державної безпеки" та філіалу російської "Федеральної служби безпеки".

В результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27.

Українська розвідка зазначає, що для керівництва "ПМР" ця подія не стала несподіванкою. 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". З вказанням:

найменування об’єкту;

адреси розміщення;

типу захисної споруди.

У разі відсутності такого пункту, його розпорядилися негайно створити.

"Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункеру. Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - зазначає розвідка.

Нагадаємо, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної "ПМР". Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної "ПМР", де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

За інформацією розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території "ПМР".

До речі, щодо відстріляних тубусів гранатометів, виявлених на місці вибухів, користувачі мережі впізнали в них "упаковку" від РПГ-27 "Таволга".

Такі гранатомети є на озброєнні Росії, Придністров'я, Йорданії та держави Габон, повідомляє волонтерський Telegram-канал Inform Napalm. В Україні таких нема і не було ніколи.

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