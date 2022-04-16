Загарбники роздають у Херсонській області листівки, у яких не приховують мети війни в Україні.

Окупаційна адміністрація Херсону намагається переконати місцеве населення, що злочини РФ в Україні чиняться на благо людей, а "збройні сили РФ не воюють з українським народом".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, публікуючи пропагандистські листівки.

Загарбники заявляють у листівках, що війна начебто розпочалась через "західні плани" знищити російський та український народи. Саму війну називають "операцію з ліквідації антинародного київського режиму".

У листівках окупанти пишуть, що українці самі "винні в російській агресії", оскільки саме вони обирали країні владу.

"Горе, що спіткало вас – результат злочинної політики київського режиму", - йдеться у пропагандистській листівці.

"Фактично такі дії російських пропагандистів є прямим визнання того, ця війна не має стосунку до міфічного "захисту Донбасу". Її мета – знищення української державності та окупація всієї України", - повідомляє розвідка.

Окремо окупанти зазначають: "Не думайте, що це буде швидко та безболісно". Українська розвідка називає це твердження "особливо актуальним, враховуючи за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явились щонайменше 824 нові могили.

Жителів міста закликають до колаборації з росіянами та попереджають про небезпеку наближатися до військових окупаційної армії. Також в листівці цинічно стверджують, що "російська армія не воює з українськими солдатами та не обстрілює мирне населення".

"Слід зазначити, що на сьогодні українські та міжнародні слідчі ретельно досліджують всі злочини, які чинять окупанти за прямими наказами російського керівництва. Всі вони будуть доказами для спецтрибуналу як над безпосередніми виконавцями, так і над владної верхівкою країни-окупанта", - резюмує розвідка.

Херсон та більша частина Херсонської області залишаються в окупації вже понад місяць.

За цей час в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом.

Окрім того, регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи. За словами омбудсмена Людмили Денісової, 106 населених пунктів залишаються без електроенергії. Дедалі менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє.

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