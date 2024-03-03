У Піднебесній знову назвали війну в Україні "кризою".

Переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Про це за результатами переговорів спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуея і заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна у Москві повідомило МЗС КНР, інформує The Guardian.

Видання зазначає, що це був перший етап європейської турне китайського дипломата, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві КНР підкреслили, що Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

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"Поїздка Лі стала другою з травня минулого року і відбулася в той момент, коли Київ прагне до участі Пекіна в мирних переговорах, які Швейцарія намагається організувати цієї весни. Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою", - йдеться у статті.

Тим часом у російському МЗС підкреслили, що між сторонами "відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи".

"Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві РФ.

Відносини Китаю з РФ - останні новини

У лютому президент Росії Володимир Путін поговорив по телефону з Сі Цзиньпіном. Лідер Китаю, зокрема, сказав своєму російському колезі, що дві країни повинні тісно співпрацювати, щоб захистити безпеку та протистояти іноземному втручанню.

Крім того, за словами Сі, Китай і РФ повинні мати тісну стратегічну співпрацю і працювати разом, щоб захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Він також наголосив, що Пекін готовий зміцнювати міжнародну багатосторонню співпрацю з Кремлем.

Також УНІАН повідомляв, що Росія і Китай перебувають на порозі створення військового союзу, що буде загрожувати США. Про це з посиланням на експертів повідомлио видання Business Insider.

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