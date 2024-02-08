РФ і Китай планують тісно співпрацювати, щоб захистити безпеку та протистояти іноземному втручанню.

Президент Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзиньпін у четвер, 8 лютого, провели телефонну розмову. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Сі Цзіньпін, зокрема, сказав своєму російському колезі, що дві країни повинні тісно співпрацювати, щоб захистити безпеку та протистояти іноземному втручанню.

Також, за словами Сі, Китай і Росія повинні мати тісну стратегічну співпрацю і працювати разом, щоб захистити свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Він також підкреслив, що Пекін готовий зміцнювати міжнародну багатосторонню співпрацю з Росією.

Відео дня

Тим часом у Кремлі повідомили, що Путін тепло привітав Сі Цзіньпіна і дружній китайський народ із наступаючим Святом Весни. Там зазначили, що російський та китайський лідери підтвердили готовність нарощувати зовнішньополітичну координацію в рамках багатосторонніх структур.

Крім того, Путін підтвердив відданість РФ принципу "одного Китаю". Сі, у свою чергу, висловив підтримку пріоритетів російського головування у БРІКС. Лідери країн також обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Співпраця РФ і Китаю

Росія і Китай на порозі створення військового союзу, що буде загрожувати США. Про це з посиланням на експертів написав Business Insider.

Також ми повідомляли, що Китай активно наживається на війні в Україні - зокрема, забезпечує Росію усім тим, що раніше в РФ поставляв увесь світ.

Вас також можуть зацікавити новини: