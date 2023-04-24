Компанія не називає причину припинення співпраці, утім воно може бути пов'язане з гучною судовою справою.

Американський журналіст, консервативний політичний оглядач Такер Карлсон, відомий вихвалянням диктатора Володимира Путіна, виправдовуванням агресії РФ проти України і поширенням російських фейків про біолабораторії в Україні, припиняє роботу на FOX News, одному з найпопулярніших телеканалів в США.

"FOX News Media і Такер Карлсон домовилися розійтися. Ми дякуємо йому за його роботу в мережі", – йдеться в заяві компанії.

У компанії уточнюють, що останній випуск його політичного ток-шоу Tucker Carlson Tonight вийшов 21 квітня. На час, поки не знайдено нового ведучого, шоу Карлсона замінить програма FOX News Tonight.

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Компанія не називає причини припинення співпраці. Водночас Reuters зазначає, що оголошення пролунало менш як за тиждень після того, як Fox News врегулювала позов компанії Dominion Voting Systems про наклеп. Справа стосувалася неправдивих заяв про нібито використання машин підрахунку бюлетенів Dominion для маніпулювання на користь демократа Джо Байдена на виборах президента США у 2020 році, що лунали на шоу Карлсона. Компанія в суді надала докази, що Карлсон і команда свідомо поширювали цей фейк. FOX News погодилася виплатити Dominion 787,5 мільйона доларів, утім не була зобов’язаною спростувати поширену інформацію чи перепросити.

Чим відомий Такер Карлсон

53-річний журналіст після роботи в CNN та низці інших видань почав працювати на FOX News, де з 2009 року був політичним аналітиком та з’являвся у різних програмах, а з 2016 року і дотепер вів власне політичне ток шоу.

Такера широко звинувачували в США та за кордоном у поширенні російської та китайської пропаганди та дезінформації із використанням медіа-платформи FOX News.

Він відомий як прихильник російського диктатор Володимира Путіна. Зокрема, Карлсон переконуваав, що підтримувати диктатора "не зрада". Хоча він нібито засуджував криваву загарбницьку війну, розв’язану Росією проти України, він водночас усіляко виправдовував її та називав "прикордонною сперечкою". Він поширював на багатомільйонну аудиторію російський фейк про те, що США та України розробляли біологічну зброю. Крім цього, стверджував, що нібито війська США беруть участь у бойових діях у війні в Україні. Також переконував, що нібито Україна програє війну з Росією, аби спровокувати США припинити постачання допомоги.

Як зазначали в Центрі протидії дезінформації, за допомогою іноземних спікерів як Карлсон кремлівська пропаганда просувала різноманітні проросійські наративи.

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