Цього разу вони навіть назвали імена причетних до створення біозброї працівників Пентагону.

Міністерство оборони Російської федерації продовжує створювати фейкові новини. Цього разу вони продовжили тему "створення біолабораторій" на території України, повідомляє російське РІА Новости.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ЗС Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов повідомив, що Сполучені Штати Америки відновили будівництво біолабораторій в Україні.

У Москві впевнені, що Вашингтон розширює формат підготовки українських біологів. Внаслідок цього, нібито, є ризик поширення небезпечних патогенів.

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Щобільше, в Міноборони Росії навіть назвали імена тих, хто нібито причетний до створення біологічної зброї. Серед них заступник голови Київського обласного лабораторного центру Наталія Родіна та директор Українського інституту проблем охорони здоров'я Олена Нестерова.

Також на брифінгу військ РХБЗ заявили про причетних американців до цього процесу.

"Сьогодні ми доповнюємо список фігурантів біологічних досліджень Пентагону. Серед них: Еліот Джейкобс Перлман, керівник неурядової організації "Міжнародний інститут проблем ВІЛ та туберкульозу" в Києві, брав безпосередню участь у створенні лабораторної бази для реалізації військово-біологічних досліджень на території України", - заявив Кирилов.

Росія створює фейки про біолабораторії в Україні

РФ від 2014-го року намагається насадити суспільству тезу про біолабораторії США на території України, у яких створюють біологічну зброю. Однак поки сприйняття цієї тези, як правди, залишається у межах російських кордонів.

У листопаді минулого року Росія представила резолюцію, у якій вказала на створення комісія для розслідування нібито "військово-біологічної діяльності США на території України". Її підтримали тільки сама Росія і Китай. Голосування провалилося.

Однак Москва не здається і продовжує поширювати власну інформацію про створення біологічної зброї на території України. Наприклад, у грудні у Росії заявили про те, що біолабораторіями курують американські демократи.

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