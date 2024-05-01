Загроза звільнення знижується, але політичні перспективи спікера залишаються невизначеними.

Лідери Демократичної партії Палати представників Конгресу США заявили, що блокуватимуть будь-які спроби усунути спікера Майка Джонсона, намагаючись захистити лідера республіканців від помсти з боку його правого флангу після ухвалення пакету зовнішньої допомоги Україні, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що заява лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса та інших партійних лідерів, схоже, поклала край безпосередній загрозі спікерству Джонсона, хоча його довгострокові політичні перспективи залишаються невизначеними. Спікер продовжує стикатися з критикою з боку колег по Республіканській партії, розлючених його готовністю покладатися на голоси демократів у прийнятті важливих законів і нездатністю партії забезпечити посилення контролю на кордоні.

Лідери заявили, що колеги-демократи проголосують за те, щоб відкласти пропозицію про відставку, подану Марджорі Тейлор Грін (Республіканська партія, штат Джорджія). "Якщо вона подасть цю пропозицію, вона не матиме успіху", – сказали вони.

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Сам Джонсон заявляв, що не звертався за допомогою до лідера демократів Джеффріса чи будь-кого іншого і не укладав жодних угод, щоб зберегти свою посаду. Він пообіцяв залишатися на своїй посаді в дуже серйозний для країни час. Грін назвала заяву демократів "офіційною підтримкою" Джонсона на посаді спікера і сказала, що дасть можливість членам парламенту виступити під запис, що відкриває можливість для неї поставити питання на голосування і змусити проголосувати.

У березні Грін подав клопотання про звільнення Джонсона з посади, зробивши перший крок у процесі, який може призвести до голосування за його відставку. Протягом останніх тижнів кілька республіканців заявили, що підтримають її зусилля. Але група не підтримала резолюцію – крок, який змусив би провести голосування протягом двох законодавчих днів.

Багато республіканців зазначають, що немає чіткого наступника на випадок усунення Джонсона, а Республіканська партія не може дозволити собі тривалий період хаосу і міжусобиць у рік виборів. Багато республіканців у Палаті представників кажуть, що вони розлючені погрозами Грін, а переважна більшість їхньої конференції хоче, щоб Джонсон залишилася на своїй посаді.

Майк Джонсон – останні новини

20 квітня Палата представників США проголосувала за схвалення допомоги Україні на суму в понад 60 мільярдів доларів. Спікер Майк Джонсон шокував США і союзників по всьому світу, дозволивши Палаті представників проголосувати за допомогу Україні. Київ отримає зброю у критично важливий момент, коли російські війська загрожують розгромити українську оборону.

На рішення Джонсона зрештою проштовхнути законопроект з допомогою України вплинули декілька факторів. Джонсон пояснив свою зміну поглядів частково отриманими розвідувальними даними.

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