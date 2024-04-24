На рішення республіканця вплинуло декілька факторів.

Спікер Майк Джонсон шокував США і союзників по всьому світу, дозволивши Палаті представників проголосувати за допомогу Україні. Київ отримає зброю у критично важливий момент, коли російські війська загрожують розгромити українську оборону, пише Financial Times.

Зазначається, що це знаменує величезний поворот для Джонсона, який раніше неодноразово голосував проти допомоги Україні. Рішення стало кульмінацією багатомісячної кулуарної кампанії, яку проводили керівники розвідки, чиновники Білого дому, європейські дипломати та євангельські християни з України, щоб переконати Джонсона змінити позицію.

Люди, близькі до Джонсона, наполягають на тому, що він давно співчуває долі українського народу і провів останні місяці, намагаючись знайти шлях, який би задовольнив ворогуючі фракції всередині Республіканської партії. "Йому ніколи не бракувало ясності щодо того, хто правий, а хто винен у цьому конфлікті", – сказала людина, наближена до Джонсона.

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Тиск Білого дому

За словами журналістів, Білий дім вперше звернувся до Джонсона через кілька днів після того, як він став спікером у жовтні. Але вже в лютому цього року Байден сам вчинив тиск, викликавши Джонсона до Овального кабінету і закликавши його припинити зволікати із законопроектом про фінансування Києва. Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті, описав цю зустріч як одну з "найінтенсивніших", в яких він брав участь. Але коли Джонсон вийшов, він не подав жодних ознак того, що його вдалося переконати.

Автори вказують, що оглядаючись назад, люди, знайомі з перебігом зустрічі в Овальному кабінеті, стверджують, що вона мала вирішальне значення для готовності Джонсона до переговорів. Учасники зустрічі отримали інформацію про Україну від Джейка Саллівана і директора ЦРУ Білла Бернса. Джонсон також отримав дані від високопосадовців Пентагону, в тому числі з Європейського командування США. Розвіддані були переконливими.

"Я дійсно вірю розвідданим і брифінгам, які ми отримали. Я вважаю, що Сі [Цзіньпін], Володимир Путін і Іран дійсно є віссю зла... Я думаю, що Володимир Путін продовжив би марширувати Європою, якби йому дозволили", – сказав Джонсон минулого тижня.

Вплив через переконання

Газета пише, що тим часом правозахисний гурт Razom спробував інші особисті способи звернутися до спікера. Він організував виступ Романа Рубченка, української зірки баскетболу, щоб він розповів виборцям Луїзіани про війну. Гурт також організувала передачу Джонсону каски і листа від українських пожежників, які перебувають на лінії фронту з Росією. Приватні зустрічі між Джонсоном, побожним баптистом, із українськими християнами також були "важливим фактором".

Також Джонсону організували зустріч з Сергієм Гайдаржи, баптистом, чия дружина і чотиримісячний син були вбиті в результаті атаки російського безпілотника в Одесі на початку березня.

Робота з республіканцями

Під час негласних переговорів з Білим домом Джонсон наголосив на необхідності підзвітності щодо того, як будуть витрачатися гроші, виділені Україні, і закликав до посилення санкцій проти російських підприємств та організацій.

Він також вимагав від Білого дому запевнень, що Київ отримає більше ПТРК, американських тактичних ракетних комплексів, але з більшим радіусом дії, ніж ті, що вже є в Україні, а також боєприпасів та інших систем озброєння. Вимоги Джонсона щодо озброєнь відображали запити українців, у тому числі президента Володимира Зеленського під час грудневої зустрічі з Джонсоном, за словами людей, які брали участь у цій зустрічі.

Джонсон також намагався заручитися підтримкою своєї позиції всередині партії. 12 квітня він вирушив до Мар-а-Лаго на зустріч із Трампом, щоб повідомити про наміри провести голосування щодо допомоги Україні. Трамп висловив своє схвалення спікеру на прес-конференції після зустрічі.

Водночас Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль 13 квітня, поставивши союзника США під удар, що також змінило настрої у Вашингтоні, підкреслює FT.

Допомога США

Сенат США 24 квітня схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,2 млрд доларів. З них понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати пакет документів, як тільки він буде на його столі у середу, 24 квітня, аби була можливість почати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня.

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